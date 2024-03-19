Сегодня, 19 марта, хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом. Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Правильно ли сделал «Авангард», уволив главного тренера в разгар плей-офф КХЛ?»

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.