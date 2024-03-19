Павел Буре рассказал, чем удивил «Амур» в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина

Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре рассказал, что «Амур» удивил его тем, что смог победить в двух матчах серии с «Металлургом» (2-4).

«Кто удивил в плей-офф этого года? Не могу сказать, что кто-то удивил. „Спартак“? Он и в сезоне хорошо играл отрезками. Я был уверен, что они пройдут первый раунд. Может быть, „Амур“ удивил, что смог выиграть столько матчей. Всё же они играли с первой командой Востока и зацепились. Все игры были тяжёлыми», — приводит слова Буре ТАСС.

Напомним, «Амур» вышел в плей-офф с восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Павел Буре рассказал о работе главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова и ответил на вопрос о будущем специалиста в клубе.