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«Авангард» дома выступил демонстративно небрежно». Плющев — об отставке Кравца

«Авангард» дома выступил демонстративно небрежно». Плющев — об отставке Кравца
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об отставке главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

«Видимо, какие-то внутренние проблемы в команде произошли. У себя дома «Авангард» выступил, я бы сказал, демонстративно небрежно. Судя по всему, что-то произошло между игроками и омским тренерским штабом. Хотя, конечно, на переправе коней менять сложно. Но тем не менее «Авангард» — опытная команда. В команде есть опытные игроки, они могут сейчас на старой закалке попробовать доиграть этот плей-офф», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7.

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