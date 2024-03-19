Агент Кагарлицкого рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока «Ак Барса»

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Дмитрия Кагарлицкого, рассказал о вариантах продолжения карьеры игрока казанского клуба.

«У Дмитрия Кагарлицкого заканчивается контракт, он неограниченно свободный агент. Мы будем рассматривать все варианты продолжения карьеры, включая «Ак Барс» и другие клубы», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, контракт 34-летнего нападающего рассчитан до конца нынешнего сезона. В регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6».