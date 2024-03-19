Плющев — о разгроме «Авангарда» 0:7: видимо, верхи не могут, а низы не хотят

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал разгромное поражение омского «Авангарда» от «Локомотива» (0:7) в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 (0-2).

«Авангард» очень здорово смотрелся, убедительно (речь про первый матч между «Авангардом» и «Локомотивом». — Прим. «Чемпионата»). Но вчерашний результат для меня – нонсенс. Я знаю, что такие результаты не появляются сами собой или из-за сиюминутной слабости. Видимо, что-то нагорело таким образом, что верхи не могут, а низы не хотят. Неразрешённая ситуация в команде произошла, судя по всему», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После игры накануне счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды. Третья встреча состоится в Ярославле завтра, 20 марта.