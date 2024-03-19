Кравец ответил на вопрос, что не получилось за время его пребывания в «Авангарде»

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец ответил на вопрос, что не получилось за время его пребывания в омском клубе.

«Что не получилось за время моего пребывания в «Авангарде»? Да в принципе всё получилось. Все игроки, которые приходили, — все добавили, все играли. Кто бы ни играл, все выполняли свою работу. Может быть, все выполняли по-разному. Конечно, хотелось, чтобы мы более стабильно играли. Хотя достаточно того, что мы 43 матча выиграли и установил рекорд чемпионатов КХЛ», — сказал Кравец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Накануне омский клуб проиграл «Локомотиву» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со счётом 0:7. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.