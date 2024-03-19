Трёхкратный чемпион мира объяснил, за счёт чего «Трактор» дважды обыграл «Динамо» в Москве

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, за счёт чего «Трактор» смог дважды победить бело-голубых в серии Кубка Гагарина — 2024.

«За счёт чего «Трактор» смог взять два матча подряд в Москве? Там тоже есть опытные игроки, команда хорошая. Играли, терпели, выстояли. Меньшинство тоже выстояли. «5 на 3», правда, не забили, но сразу после забросили. Но я говорю: это плей-офф. Здесь важен каждый нюанс, цена ошибки очень высока. Чуть-чуть где-то недоработал — уже получи. В каких-то мелких моментах «Трактор» был лучше», — сказал Терещенко корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

«Трактор», в шести матчах первой серии переигравший «Салават Юлаев», довёл счёт в противостоянии с московской командой до 2-0. Теперь серия между командами переезжает в Челябинск, а первая игра на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» состоится 20 марта.