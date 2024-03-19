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Кравец: у меня всегда были хорошие отношения с командой. Все ребята в «Авангарде» выросли

Кравец: у меня всегда были хорошие отношения с командой. Все ребята в «Авангарде» выросли
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Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о взаимоотношениях с игроками омского клуба.

«Я рад, что на протяжении двух лет у меня и с командой всегда были хорошие отношения, и ребята все выросли, играли лучше и добивались хорошего результата.

Я считаю, что мы ничего не провалили, мы прошли первый раунд, и первая игра с «Локомотивом» достойная была. Во вчерашнем матче мы практически многие вещи не дали сделать сопернику, у них было всего шесть моментов — и они все их реализовали. Это хоккей, здесь всё бывает по-разному.

Мы прошли первый раунд, ещё ничего не известно, как бы мы дальше сыграли, и я надеюсь, что ребята соберутся, сделают свою работу и вернутся в Омск после такого поражения», — сказал Кравец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате»:
«Мы ничего не провалили». Интервью с Кравцом после увольнения из «Авангарда»
Эксклюзив
«Мы ничего не провалили». Интервью с Кравцом после увольнения из «Авангарда»
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