Председатель ФХБ Богданович выразил соболезнования в связи с гибелью Константина Кольцова

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович выразил соболезнования родным и близким экс-нападающего и тренера сборной Беларуси и минского «Динамо» Константина Кольцова, который умер сегодня, 19 марта, на 43-м году жизни.

«Требовательный, волевой, неординарный – можно долго перечислять качества Константина Кольцова как профессионала и как человека, но это не сможет восполнить утрату, которую понёс белорусский хоккей с его таким ранним уходом из жизни. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Мы готовы оказать всю необходимую помощь семье Константина», — приводит слова Богдановича сайт ФХБ.

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах, а в 2011 году выиграл Кубок Гагарина.