Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Председатель ФХБ Богданович выразил соболезнования в связи с гибелью Константина Кольцова

Председатель ФХБ Богданович выразил соболезнования в связи с гибелью Константина Кольцова
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович выразил соболезнования родным и близким экс-нападающего и тренера сборной Беларуси и минского «Динамо» Константина Кольцова, который умер сегодня, 19 марта, на 43-м году жизни.

«Требовательный, волевой, неординарный – можно долго перечислять качества Константина Кольцова как профессионала и как человека, но это не сможет восполнить утрату, которую понёс белорусский хоккей с его таким ранним уходом из жизни. Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Мы готовы оказать всю необходимую помощь семье Константина», — приводит слова Богдановича сайт ФХБ.

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах, а в 2011 году выиграл Кубок Гагарина.

Материалы по теме
Эксклюзив
Главный тренер «Салавата» отреагировал на гибель своего помощника Константина Кольцова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android