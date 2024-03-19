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«Закончится в четырёх матчах». Крикунов дал прогноз на серию «Авангарда» и «Локомотива»

«Закончится в четырёх матчах». Крикунов дал прогноз на серию «Авангарда» и «Локомотива»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» (0-2).

«Может ли серия закончиться после четвёртого матча? Я думаю, так и закончится. Потому что тренера убрали, у которого был контакт с командой. Надо искать, в чём причина, а не так, чтобы: вот, тренер виноват. Проще всего повесить всех собак на тренера. Не бывает так, что только тренер виноват. Но такова сегодняшняя жизнь. Я говорю молодым тренерам: как только вы начали работать тренером, будьте готовы к тому, что вас уволят. Увольнять и не дать доиграть плей-офф – абсурд», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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