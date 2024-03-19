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Быков: большое сердце Кольцова вызывало уважение. Жаль, что уходят так рано

Быков: большое сердце Кольцова вызывало уважение. Жаль, что уходят так рано
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Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Вячеслав Быков выразил соболезнования родным и близким экс-нападающего и тренера сборной Беларуси и минского «Динамо» Константина Кольцова, который умер сегодня, 19 марта, на 43-м году жизни.

«Хотел бы выразить искренние соболезнования родным, близким, друзьям, всем, кто знал Константина. Жаль, что уходят в таком раннем возрасте… Обидно! На таких игроках строится команда, объединяется общей целью. Такие люди создают нужную атмосферу – рабочую, дружескую, профессиональную, чтобы добиваться результата. Такие игроки жертвуют собой, не раздумывая, ложатся под шайбу, помогают партнёру, стараются отдать все силы на благо команды. Это такие конструктивные ребята, с которыми всегда приятно работать, они обогащают коллектив своей энергией, энтузиазмом. Это лидеры, которые не ломаются в тяжёлый момент, а когда всё хорошо, стараются поддерживать позитивную атмосферу.

Мне посчастливилось работать с такими ребятами, как Константин. Для тренера это счастье. Мне всегда импонировали игроки, которые всегда были в строю, полностью отдавали себя команде вне зависимости от того, больно им или нет. Большое сердце Константина и интересы команды, которые он ставил превыше всего, вызывали большое уважение. С такими ребятами всегда легко работать», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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