«Какой посыл это несёт команде? Нашли козла отпущения». Быков — об отставке Кравца

Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Вячеслав Быков оценил решение «Авангарда» отправить в отставку наставника омичей Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

«Могу только высказать свои сожаления тому, что коллега потерял работу. Мы все в этом ремесле, всегда не очень приятные новости, когда твоего коллегу увольняют или он сам уходит по каким-то причинам.

Есть руководство команды, оно лучше владеет внутренней ситуацией. Могу только сказать, по моему опыту, такого рода решение часто принимается, чтобы вызвать психологический шок у команды. Но это очень хрупкий, шаткий и непростой момент. Ситуацию можно по-разному оценивать. Какой посыл для команды несёт увольнение тренера? Нашли козла отпущения, виноват тренер, а команда ни при чём. Это очень опасно, потому что даёт игрокам посыл, что дело не в них.

Наверняка «Авангард» провёл серьёзный анализ, команда уже выигрывала Кубок Гагарина, и руководство опытное. Надеюсь, и для команды тоже был посыл. Понятно, что руководство недовольно результатом и нашло один из вариантов, как вызвать шок. Надеюсь, что эти действия оправданы и повлекут за собой результат. Важно, чтобы этот шок дошёл правильным образом для команды, чтобы они не восприняли это как то, что они молодцы и дело только в тренере. Иначе может быть такой спуск вниз, что его никакими увольнениями не восполнишь. Будем надеяться, сейчас этот шаг поможет им перевернуть ситуацию. Главное, чтобы игроки взяли на себя ответственность, ведь на льду играют именно они, а не тренер. Тренер только даёт канву, направление, задание, но на льду его осуществляют всё равно игроки», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.