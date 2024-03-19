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Крикунов — об отставках тренеров: у всех должны быть гарантированные контракты

Крикунов — об отставках тренеров: у всех должны быть гарантированные контракты
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об отставках наставников клубов в Континентальной хоккейной лиге.
«Сейчас такие времена настали. Знаете, я работал семь лет в Минске. Ты спокойно строишь команду, потом с этой командой даёшь результат. Хотя бы три года надо давать тренеру. А они думают: деньги дали – щёлк, всё запело, заиграло, побежало. Но так не бывает. Это говорит о том, что неадекватные люди руководят процессом. Так нельзя делать. У всех тренеров должны быть гарантированные контракты, тогда, может быть, не будут спешить увольнять», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, сегодня, 19 марта, «Авангард» отправил главного тренера Михаила Кравца в отставку.

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