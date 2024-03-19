Вячеслав Фетисов выразил соболезнования в связи с гибелью Константина Кольцова

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Молодой же парень, что случилось? Соболезную семье прежде всего. Наш брат хоккейный, товарищ, верой и правдой служил хоккею — великой игре. Как жалко… Такой возраст для тренера, период становления. Большая потеря. У него было предложение от минского «Динамо»? Конечно, это было бы перспективно, он уже поработал, получил опыт. Не хотел бы комментировать то, о чём не знаю, слухи и домыслы — это не для меня. Соболезнования семье, это большая трагедия. Будем помнить о человеке, других слов у меня нет», — сказал Фетисов «Газете.Ru».

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах, а в 2011 году выиграл Кубок Гагарина.