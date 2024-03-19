Артюхин рассказал, почему нападающий «Трактора» Шабанов может заиграть в НХЛ

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин оценил игру нападающего «Трактора» Максима Шабанова в текущем сезоне КХЛ и рассказал, почему 23-летний форвард может заиграть в Национальной хоккейной лиге.

«Шабанов выделяется своей игрой, очень хорошие передачи выдаёт. «Динамо» красивую шайбу забросил. Он молодец, очень сильно прибавил за последние годы. В этом сезоне играет в хороший хоккей, главное — в результативный и помогает своей команде. Самое важное, что помимо регулярного чемпионата, он это делает и в плей-офф, где очень важны голы и очки.

Шабанов сможет заиграть в НХЛ? Думаю, у него большое будущее. Тут будет всё зависеть от его габаритов. Мне лично кажется, могу ошибаться, что ему чуть не хватает, но он компенсирует это максимально за счёт своей скорости, умением играть правильно. У него очень хороший хоккейный IQ, и так как он маленький, как раз уходит от этих столкновений за счёт своей резкости и быстроты. Я думаю, у него должно всё получится. Самое главное — найти свою команду в НХЛ, которая будет ему доверять», — цитирует Артюхина Legalbet.

В серии второго раунда плей-офф с московским «Динамо» Шабанов забросил две шайбы и отдал две результативные передачи за два первых матча. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл 64 матча, в которых набрал 50 очков — забрсоил 25 шайб и отдал 25 результативных передач.