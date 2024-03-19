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Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену шайбы Дмитрия Вишневского в ворота «Металлурга»

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену шайбы Дмитрия Вишневского в ворота «Металлурга»
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». Идёт третий период, счёт не открыт 0:0. Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену шайбы Дмитрия Вишневского в ворота «Металлурга» в концовке первого периода.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
1 : 0
Спартак
Москва
1:0 Коробкин (Джонсон, Яковлев) – 45:24 (5x5)    

На 20-й минуте матча команда «Спартак» произвела взятие ворот одновременно с окончанием времени периода.
Взятие ворот было отменено, так как время периода истекло до того, как шайба пересекла линию ворот.

ВИДЕО

Отметим, что «Спартак» в серии с «Металлургом» до сих пор не смог забросить ни одной шайбы. Первый матч серии завершился «сухой» победой магнитогорцев со счётом 4:0.

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