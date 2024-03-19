Илья Ковальчук после своего броска уже стал праздновать гол, но Набоков отразил шайбу

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». После первого периода счёт не открыт 0:0.

В одной из атак «Спартака» 40-летний нападающий Илья Ковальчук бросил по воротам и подумал, что шайба залетела в сетку. Ветеран уже стал праздновать гол, однако шайбу остановил вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

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Ковальчук проводит свой второй матч за красно-белых в текущем плей-офф. Опытнейший форвард принимал участие во втором матче серии с «Северсталью» (1:2). Пока на счету Ковальчука нет результативных действий в матчах навылет этого сезона.