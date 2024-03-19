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Илья Ковальчук после своего броска уже стал праздновать гол, но Набоков отразил шайбу

Илья Ковальчук после своего броска уже стал праздновать гол, но Набоков отразил шайбу
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». После первого периода счёт не открыт 0:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
1 : 0
Спартак
Москва
1:0 Коробкин (Джонсон, Яковлев) – 45:24 (5x5)    

В одной из атак «Спартака» 40-летний нападающий Илья Ковальчук бросил по воротам и подумал, что шайба залетела в сетку. Ветеран уже стал праздновать гол, однако шайбу остановил вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ковальчук проводит свой второй матч за красно-белых в текущем плей-офф. Опытнейший форвард принимал участие во втором матче серии с «Северсталью» (1:2). Пока на счету Ковальчука нет результативных действий в матчах навылет этого сезона.

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