Федерация хоккея России отреагировала на новость о смерти комментатора Василия Уткина, который скончался в больнице из-за проблем с сердцем. Известному комментатору было 52 года.

«Наши соболезнования всем, кто сегодня переживает эту невосполнимую потерю. Вечная память!» — заявили в пресс-службе ФХР.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

Также он становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 году.