Главный тренер «Виннипега» пропустит матч с «Рейнджерс» из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс пропустит предстоящий матч с «Рейнджерс» из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба канадского клуба. Встреча пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 20 марта и начнётся в 02:00 мск.

«Рик Боунесс не будет присутствовать на скамейке запасных „Виннипега“ из-за проведения небольшой медицинской процедуры. Специалист отправился в Виннипег для восстановления. Он вернётся к команде после того, как его самочувствие улучшится. Исполнять обязанности главного тренера на матче будет Скотт Арниэль», — говорится в сообщении пресс-службы канадского клуба.

В текущем сезоне НХЛ «Виннипег» показывает отличные результаты. «Джетс» провели 67 матчей и набрали 91 очко, расположившись на второй строчке в таблице Западной конференции НХЛ.