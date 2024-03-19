Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Виннипега» пропустит матч с «Рейнджерс» из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Виннипега» пропустит матч с «Рейнджерс» из-за проблем со здоровьем
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс пропустит предстоящий матч с «Рейнджерс» из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба канадского клуба. Встреча пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 20 марта и начнётся в 02:00 мск.

«Рик Боунесс не будет присутствовать на скамейке запасных „Виннипега“ из-за проведения небольшой медицинской процедуры. Специалист отправился в Виннипег для восстановления. Он вернётся к команде после того, как его самочувствие улучшится. Исполнять обязанности главного тренера на матче будет Скотт Арниэль», — говорится в сообщении пресс-службы канадского клуба.

В текущем сезоне НХЛ «Виннипег» показывает отличные результаты. «Джетс» провели 67 матчей и набрали 91 очко, расположившись на второй строчке в таблице Западной конференции НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
В НХЛ — неожиданный лидер. Летом в канадскую команду не верили собственные фанаты
В НХЛ — неожиданный лидер. Летом в канадскую команду не верили собственные фанаты
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android