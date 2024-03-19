Галимов подрался с Блэкером с сиреной об окончании второго матча серии
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей. «Автомобилист» повёл в серии со счётом 2-0.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Осипов) – 25:36 (4x5) 0:2 Да Коста (Валк) – 34:59 (5x4) 1:2 Глотов (Хайруллин, Сергеев) – 44:50 (5x5) 1:3 Хрипунов (Обидин) – 55:37 (5x5)
С сиреной об окончании матча нападающий СКА Эмиль Галимов инициировал драку за воротами гостей с защитником «Автомобилиста» Джесси Блэкером. Оба хоккеиста яростно вступили в схватку, которая завершилась через пару секунд падением обоих на лёд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что после двух матчей серии в Санкт-Петербурге «Автомобилист» ведёт со счётом 2-0. Третий матч серии состоится в Екатеринбурге 21 марта.
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