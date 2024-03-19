Галимов подрался с Блэкером с сиреной об окончании второго матча серии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей. «Автомобилист» повёл в серии со счётом 2-0.

С сиреной об окончании матча нападающий СКА Эмиль Галимов инициировал драку за воротами гостей с защитником «Автомобилиста» Джесси Блэкером. Оба хоккеиста яростно вступили в схватку, которая завершилась через пару секунд падением обоих на лёд.

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Отметим, что после двух матчей серии в Санкт-Петербурге «Автомобилист» ведёт со счётом 2-0. Третий матч серии состоится в Екатеринбурге 21 марта.