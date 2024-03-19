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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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СКА проиграл «Автомобилисту» второй домашний матч и теперь уступает 0-2 в серии 1/4 финала

СКА проиграл «Автомобилисту» второй домашний матч и теперь уступает 0-2 в серии 1/4 финала
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей. «Автомобилист» повёл в серии со счётом 2-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Осипов) – 25:36 (4x5)     0:2 Да Коста (Валк) – 34:59 (5x4)     1:2 Глотов (Хайруллин, Сергеев) – 44:50 (5x5)     1:3 Хрипунов (Обидин) – 55:37 (5x5)    

Первый период завершился безголевой ничьёй, несмотря на преимущество СКА. На 26-й минуте голом в меньшинстве счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев. Во втором периоде Стефан Да Коста реализовал двойное численное преимущество и удвоил разницу в счёте. В третьем периоде СКА бросились отыгрываться, и на 45-й минуте Василий Глотов сделал счёт в матче 1:2. За четыре с небольшим минуты до конца третьего периода после ошибки защитника СКА Степан Хрипунов вернул разницу в две шайбы. В концовке тренерский штаб СКА снял вратаря, но это не принесло результата.

Третий матч серии пройдёт 21 марта в Екатеринбурге.

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