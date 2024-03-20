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23 сейва Шестёркина не помогли «Рейнджерсу» обыграть «Виннипег», у Шайфли хет-трик

Сегодня, 20 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 2:4 (0:0, 1:3, 1:1).

В составе «Рейнджерса» заброшенными шайбами отметились Александер Веннберг и Алекси Лафреньер (1+1), голевая передача на счету Джека Рословича. У гостей хет-трик на счету Марка Шайфли и одну шайбу забросил Кайл Коннор. Результативными передачами отличились Шон Монахан, Тайлер Тоффоли, Алекс Иафалло и Нейт Шмидт.

Российские нападающие «Джетс» и «Рейнджерса» Владислав Наместников и Артемий Панарин результативными действиями не отметились. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин сделал в матче 23 сейва.

После 68 матчей «Виннипег» занимает первое место в Западной конференции с 93 очками. «Рейнджерс» расположился на второй строчке Восточной конференции, набрав 94 очка в 69 играх.

Следующий матч «Виннипег» проведёт в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Рейнджерс» сыграет на выезде с «Бостон Брюинз».

Шестёркин и Сорокин вместе толкают машину: