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Нью-Йорк Рейнджерс – Виннипег Джетс 2:4, как сыграли, победил Виннипег Джетс, результат матча НХЛ 20 марта

23 сейва Шестёркина не помогли «Рейнджерсу» обыграть «Виннипег», у Шайфли хет-трик
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Сегодня, 20 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 2:4 (0:0, 1:3, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Иафалло, Шмидт) – 24:04     1:1 Веннберг (Лафреньер, Рослович) – 29:30 (pp)     1:2 Коннор (Монахан, Тоффоли) – 32:18 (pp)     1:3 Шайфли – 37:55     2:3 Лафреньер (Фокс, Трочек) – 58:06     2:4 Шайфли (Моррисси, Монахан) – 59:51    

В составе «Рейнджерса» заброшенными шайбами отметились Александер Веннберг и Алекси Лафреньер (1+1), голевая передача на счету Джека Рословича. У гостей хет-трик на счету Марка Шайфли и одну шайбу забросил Кайл Коннор. Результативными передачами отличились Шон Монахан, Тайлер Тоффоли, Алекс Иафалло и Нейт Шмидт.

Российские нападающие «Джетс» и «Рейнджерса» Владислав Наместников и Артемий Панарин результативными действиями не отметились. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин сделал в матче 23 сейва.

После 68 матчей «Виннипег» занимает первое место в Западной конференции с 93 очками. «Рейнджерс» расположился на второй строчке Восточной конференции, набрав 94 очка в 69 играх.

Следующий матч «Виннипег» проведёт в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Рейнджерс» сыграет на выезде с «Бостон Брюинз».

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