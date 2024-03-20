Веннберг прокомментировал свою первую шайбу в составе «Рейнджерс»
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Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Александер Веннберг, перешедший в стан «синерубашечников» 7 марта в результате обмена из «Сиэтл Кракен», прокомментировал свой первый гол за новую команду, забитый в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:4).
«Это не имеет никакого значения когда ты проигрываешь, но это определённо то, от чего можно отталкиваться в будущем», — сказал Веннберг в интервью журналистам в раздевалке после матча.
В текущем регулярном чемпионате на счету 29-летнего Веннберга, с учётом его выступлений за «Сиэтл», 29 (10+19) очков.
«Рейнджерс» остались с 94 очками, однако продолжают лидировать в турнирной таблице Столичного дивизиона, опережая на два балла «Каролину Харрикейнз».
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Иафалло, Шмидт) – 24:04 1:1 Веннберг (Лафреньер, Рослович) – 29:30 (pp) 1:2 Коннор (Монахан, Тоффоли) – 32:18 (pp) 1:3 Шайфли – 37:55 2:3 Лафреньер (Фокс, Трочек) – 58:06 2:4 Шайфли (Моррисси, Монахан) – 59:51
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