Веннберг прокомментировал свою первую шайбу в составе «Рейнджерс»

Шведский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Александер Веннберг, перешедший в стан «синерубашечников» 7 марта в результате обмена из «Сиэтл Кракен», прокомментировал свой первый гол за новую команду, забитый в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:4).

«Это не имеет никакого значения когда ты проигрываешь, но это определённо то, от чего можно отталкиваться в будущем», — сказал Веннберг в интервью журналистам в раздевалке после матча.

В текущем регулярном чемпионате на счету 29-летнего Веннберга, с учётом его выступлений за «Сиэтл», 29 (10+19) очков.

«Рейнджерс» остались с 94 очками, однако продолжают лидировать в турнирной таблице Столичного дивизиона, опережая на два балла «Каролину Харрикейнз».