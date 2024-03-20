Шайфли вышел на второе место по хет-трикам в истории «Трэшерз/Джетс». Лидер — Ковальчук

Сегодня, 20 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 2:4.

Хет-триком в этой встрече отметился форвард гостей Марк Шайфли. Для 31-летнего хоккеиста этот хет-трик стал восьмым в карьере.

Таким образом, Шайфли вышел на второе место по количеству хет-триков в истории франшизы «Трэшерз/Джетс», сравнявшись с Патриком Лайне. Лидером всех времён по этому показателю является Илья Ковальчук, который в бытность выступлений за «Атланту Трэшерз» провёл 11 матчей с тремя заброшенными шайбами.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Шайфли 62 (22+40) очка в 61 матче.