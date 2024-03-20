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Шайфли вышел на второе место по хет-трикам в истории «Трэшерз/Джетс». Лидер — Ковальчук

Шайфли вышел на второе место по хет-трикам в истории «Трэшерз/Джетс». Лидер — Ковальчук
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Сегодня, 20 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 2:4.

Хет-триком в этой встрече отметился форвард гостей Марк Шайфли. Для 31-летнего хоккеиста этот хет-трик стал восьмым в карьере.

Таким образом, Шайфли вышел на второе место по количеству хет-триков в истории франшизы «Трэшерз/Джетс», сравнявшись с Патриком Лайне. Лидером всех времён по этому показателю является Илья Ковальчук, который в бытность выступлений за «Атланту Трэшерз» провёл 11 матчей с тремя заброшенными шайбами.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Шайфли 62 (22+40) очка в 61 матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Иафалло, Шмидт) – 24:04     1:1 Веннберг (Лафреньер, Рослович) – 29:30 (pp)     1:2 Коннор (Монахан, Тоффоли) – 32:18 (pp)     1:3 Шайфли – 37:55     2:3 Лафреньер (Фокс, Трочек) – 58:06     2:4 Шайфли (Моррисси, Монахан) – 59:51    
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