Кучеров догнал Маккиннона в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ

В эти минуты в Пэрадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На данный момент идёт третий период, счёт 4:3 в пользу гостей.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт к этому моменту три результативные передачи.

Таким образом, на счету россиянина стало 117 (40+77) очков в текущей регулярке. Этот результат помог Кучерову вновь сравняться с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном в борьбе за первое место в гонке бомбардиров нынешнего сезона.

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этом регулярном чемпионате. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.