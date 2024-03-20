Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров догнал Маккиннона в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ

Кучеров догнал Маккиннона в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Пэрадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На данный момент идёт третий период, счёт 4:3 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маршессо (Теодор, Айкел) – 01:14     1:1 Чирелли (Хагель) – 07:00 (sh)     1:2 Дюклер (Кучеров) – 10:37     2:2 Хауден (Колесар) – 36:52     2:3 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 44:52 (pp)     3:3 Хаттон (Колесар) – 48:16     3:4 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 52:14     3:5 Кучеров – 58:51    

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт к этому моменту три результативные передачи.

Таким образом, на счету россиянина стало 117 (40+77) очков в текущей регулярке. Этот результат помог Кучерову вновь сравняться с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном в борьбе за первое место в гонке бомбардиров нынешнего сезона.

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этом регулярном чемпионате. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Кучеров не сдаётся! Отметил большой юбилей в НХЛ и сравнялся с легендами России
Кучеров не сдаётся! Отметил большой юбилей в НХЛ и сравнялся с легендами России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android