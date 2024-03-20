Кучеров догнал Маккиннона в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ
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В эти минуты в Пэрадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На данный момент идёт третий период, счёт 4:3 в пользу гостей.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маршессо (Теодор, Айкел) – 01:14 1:1 Чирелли (Хагель) – 07:00 (sh) 1:2 Дюклер (Кучеров) – 10:37 2:2 Хауден (Колесар) – 36:52 2:3 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 44:52 (pp) 3:3 Хаттон (Колесар) – 48:16 3:4 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 52:14 3:5 Кучеров – 58:51
Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт к этому моменту три результативные передачи.
Таким образом, на счету россиянина стало 117 (40+77) очков в текущей регулярке. Этот результат помог Кучерову вновь сравняться с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном в борьбе за первое место в гонке бомбардиров нынешнего сезона.
Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этом регулярном чемпионате. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.
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