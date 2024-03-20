Канадский форвард «Миннесоты» оценил игру Хуснутдинова за клуб

Канадский форвард «Миннесоты» Фредерик Годро оценил игру российского нападающего Марата Хуснутдинова, который во встрече с «Анахайм Дакс» (4:0) набрал своё первое очко в Национальной хоккейной лиге, отдав результативную передачу.

«Марат очень хорош. Во-первых, он очень хороший человек, это сразу понятно. Видно, что он заинтересован в том, чтобы учиться и просто быть частью команды. И он очень талантливый. Уверен, поначалу для него всё странно – новая лига, новое всё, но он сразу же хорошо заиграл и продолжает становиться лучше. Это здорово! Он отлично действует на вбрасываниях, он силён и хорошо сложен, у него низкий центр тяжести, и он хорошо это использует на точке. Против таких игроков тяжело играть на вбрасываниях», — приводит слова Годро сайт «Миннесоты».

Напомним, 21-летний нападающий подписал с «Миннесотой» контракт новичка 28 февраля. Хуснутдинов начинал этот сезон в составе петербургского СКА, а затем был отправлен в аренду в «Сочи», где провёл остаток чемпионата. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. На драфте НХЛ —2020 игрок был выбран «Уайлд» во втором раунде под общим 37-м номером.