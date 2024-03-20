Главный тренер «Амура» прокомментировал игру Александра Хохлачёва в плей-офф

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил игру нападающего хабаровского клуба Александра Хохлачёва в серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» (2-4).

«Хохлачёв не реализовывал моменты? Возвращаясь к серии — были выходы один на один, не реализовывали голевые моменты, а если бы реализовывали, всё бы перевернулось в другую сторону. Где-то, может быть, торопливость подводила, какие-то моменты, концентрация падала, но я считаю, что Саня неплохо сыграл в плей-офф.

Мог ли он сыграть в центре в целом в сезоне? У меня даже мысли не было. У нас нормальная центральная ось, считаю, он как крайний нападающий справляется», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Хохлачёв в плей-офф сыграл шесть матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.