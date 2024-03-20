Мартемьянов: мне говорят, ты не ставишь молодого. А почему я старого не должен ставить?

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о выборе игроков в состав хабаровской команды.

«Говорят, что Мартемьянов не ставит молодых? Я всегда говорю одно и то же: я в паспорт не смотрю. Мне говорят: ты не ставишь молодого. А почему я должен старого не ставить? Этот вопрос никто не задаёт. Для меня они все едины, и я не смотрю, 20 лет, 30 или 38. Ты в форме, приносишь пользу команде — ты в составе. Зачем мы приглашаем дорогостоящих игроков тогда, сидеть на лавке? Это нонсенс. У нас спортивный принцип попадания в состав: если игрок переигрывает кого-то, он попадёт в состав, если нет — извини, готовься, получишь свой шанс.

Эта халява, где запихивать их надо искусственно, я это не приемлю. А кто говорит, я не обращаю своего внимания. Когда я начинал карьеру главного тренера в КХЛ, у меня в команде «Автомобилист» из 25 игроков было 19 молодых в возрасте 23-24, когда мы заняли предпоследнее место в лиге. Если кто-то хочет покопаться, посмотрите возраст той команды, где была половина из высшей лиги, а половина из молодёжной. Вот и весь ответ. Если бы у меня был Гребёнкин и он бы переигрывал конкурентов, он разве бы не играл? Да играл бы, конечно. Им шанс даётся, но его надо использовать», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.