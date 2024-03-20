Рябыкин: в серии СКА — «Автомобилист» борьба только начинается

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал ход серии между СКА и «Автомобилистом» (0-2).

«Несмотря на то что команда из Екатеринбурга увезла из города на Неве две победы, я ни в коем случае не скажу, что в этой серии всё ясно. Наоборот, основная борьба только начинается. Да, дома армейцы не выглядели столь мощно, как во многих играх регулярного чемпионата или в пятой игре против нижегородского «Торпедо». Но на это есть и причины – слишком много ведущих игроков травмированы, отсюда пришлось тренерам менять сочетания, не все игроки понимают друг друга с полуслова. Это спорт, где существует много слагаемых успеха.

Немаловажным фактором является и фортуна, которая в домашних играх просто-напросто отвернулась от СКА. Армейцам нужно наладить игровую дисциплину, чтобы не давать повода для удалений. Команда у Романа Ротенберга хорошая, в играх в Екатеринбурге она это докажет. Скажу так, что в этой серии всё ещё впереди, и я не удивлюсь, если для выявления победителя потребуется все семь матчей», — сказал Рябыкин «Чемпионату».