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Спунер, пропустивший два матча с «Локомотивом», работал с игровым составом «Авангарда»

Канадский нападающий Райан Спунер, который пропустил первые две встречи второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом», тренировался с игровым составом «Авангарда».

Напомним, после разгромного поражения от ярославской команды бывший главный тренер «ястребов» Михаил Кравец отказался комментировать отсутствие Спунера в стартовых матчах второго раунда.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 32-летний форвард сыграл пять матчей в серии с «Ладой», где результативными действиями не отметился.

Третий матч в серии состоится на арене «Локомотива» сегодня, 20 марта. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин рассказал об атмосфере в команде и поделился ожиданиями от третьей встречи с «Локомотивом» в рамках серии Кубка Гагарина — 2024.