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Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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И. о. главного тренера «Авангарда» Звягин рассказал об атмосфере в команде

И. о. главного тренера «Авангарда» Звягин рассказал об атмосфере в команде
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин рассказал об атмосфере в команде и поделился ожиданиями от третьей встречи с «Локомотивом» в рамках серии Кубка Гагарина — 2024.

«Естественно, будем стараться проводить меньше времени в своей зоне, постараемся упростить игру. Если есть возможность – начинать быстро атаку, если нет — выводить шайбу из зоны, и уже встречать соперника в средней. В зоне атаки — больше угрозы на ворота. Сегодня на раскатке делали варианты, которые хотим использовать чаще, потому что команда соперника очень плотно играет в центре, хорошо играет у бортов. Поэтому будем стараться не лезть в их объятия, а, наоборот, создавать чуть-чуть пространство и доводить шайбу до ворот.

Эмоциональная обстановка в команде? Ребята заряженные, вчера очень тяжёлый день был, поэтому попросили ребят, как бы им тяжело ни было, сразу переключиться уже на позитив. От всех нас должна исходить уверенность, вера и, я думаю, что ребята сейчас с хорошим настроением катались.

Задача у нас одна и та же — четыре победы, сегодня их одержать мы не можем, можем одержать только одну. Поэтому вся концентрация, все силы и энергия только на сегодняшнюю игру. Отдадим все силы, чтобы добиться победы и потом уже идти дальше», — приводит слова Звягина пресс-служба «Авангарда».

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