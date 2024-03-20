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Андрей Назаров назвал главную неожиданность второго раунда плей-офф КХЛ

Андрей Назаров назвал главную неожиданность второго раунда плей-офф КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров назвал главную неожиданность второго раунда плей-офф КХЛ.

«Главная неожиданность — во всех четырёх сериях второго раунда плей-офф счёт 2-0. При этом заведомые фавориты зачастую уступают, что однозначно придаёт плей-офф дополнительной интриги. Общий уровень команд в лиге всё больше выравнивается, это не может не радовать. Судейские помарки есть, но критичными их не назову. Ошибаются все: судьи, игроки, тренеры. Внимательно слежу за всеми сериями, а накануне посетил в Москве отличную выставку к 210-летию взятия Парижа. Так что в свободное от хоккея время советую сходить всем желающим. Гарантирую — время зря не потратите», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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