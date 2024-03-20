Четвертьфиналы – в одну калитку! Кто на кого выходит в полуфинале Кубка Гагарина? LIVE

В плей-офф КХЛ продолжаются четвертьфинальные серии, впервые проходящие в формате перекрёста. Запад бьётся с Востоком уже на этой стадии, а как же тогда будут формироваться пары следующего раунда?

В этот раз в Кубке Гагарина уже после первого раунда сформировалась сетка плей-офф. Все четвертьфиналисты были поделены на две группы, и именно внутри этих групп будут сыграны полуфиналы КГ-2024: победитель одной пары сыграет с победителем другой — и никаких иных вариантов.

Группа А

«Динамо» М – «Трактор» (текущий счёт в серии 0-2)

«Авангард» — «Локомотив» (0-2).

Группа Б

«Металлург» — «Спартак» (2-0)

СКА – «Автомобилист» (0-2).

Полуфиналы на текущий момент

«Локомотив» — «Трактор»

«Металлург» — «Автомобилист»

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