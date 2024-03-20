Четвертьфиналы – в одну калитку! Кто на кого выходит в полуфинале Кубка Гагарина? LIVE

В плей-офф КХЛ продолжаются четвертьфинальные серии, впервые проходящие в формате перекрёста. Запад бьётся с Востоком уже на этой стадии, а как же тогда будут формироваться пары следующего раунда?
В этот раз в Кубке Гагарина уже после первого раунда сформировалась сетка плей-офф. Все четвертьфиналисты были поделены на две группы, и именно внутри этих групп будут сыграны полуфиналы КГ-2024: победитель одной пары сыграет с победителем другой — и никаких иных вариантов.
Группа А
«Динамо» М – «Трактор» (текущий счёт в серии 0-2)
«Авангард» — «Локомотив» (0-2).
Группа Б
«Металлург» — «Спартак» (2-0)
СКА – «Автомобилист» (0-2).
Полуфиналы на текущий момент
«Локомотив» — «Трактор»
«Металлург» — «Автомобилист»
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В четвертьфинальных парах Кубка Гагарина сыграно по два матча, и пока всё проходит без интриги. «Трактор», «Локомотив», «Металлург» и «Автомобилист» пока неумолимо приближают к скорому отпуску московское «Динамо», «Авангард», «Спартак» и СКА, причём в трёх из четырёх случаях 2-0 в серии в пользу команд, начинавших на выезде. Очень интересно, так всё и продолжится, либо кто-то где-то сподобится на перелом ситуации?
Сегодня попробуют это сделать «Динамо» и «Авангард». «Ястребы» так вообще после поражения 0:7 уволили главного тренера Михаила Кравца, и в ярославской части серии выводить омскую команду будет Сергей Звягин. Посмотрим, как сработает шоковая терапия по-омски.
Ну а победителю регулярного чемпионата надо как-то решать свои проблемы, угадывать уже, наконец, с вратарём и побеждать вошедший в раж «Трактор» в Челябинске.