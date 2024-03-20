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Кто с кем сыграет в полуфиналах Кубка Гагарина – 2024, какие будут пары, расклад, сетка плей-офф КХЛ

Четвертьфиналы – в одну калитку! Кто на кого выходит в полуфинале Кубка Гагарина? LIVE
Егор Торишный
Кто на кого выходит в полуфинале Кубка Гагарина?
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Продолжаем изучать новый формат плей-офф КХЛ.

В плей-офф КХЛ продолжаются четвертьфинальные серии, впервые проходящие в формате перекрёста. Запад бьётся с Востоком уже на этой стадии, а как же тогда будут формироваться пары следующего раунда?

В этот раз в Кубке Гагарина уже после первого раунда сформировалась сетка плей-офф. Все четвертьфиналисты были поделены на две группы, и именно внутри этих групп будут сыграны полуфиналы КГ-2024: победитель одной пары сыграет с победителем другой — и никаких иных вариантов.

Группа А

«Динамо» М – «Трактор» (текущий счёт в серии 0-2)

«Авангард» — «Локомотив» (0-2).

Группа Б

«Металлург» — «Спартак» (2-0)

СКА – «Автомобилист» (0-2).

Полуфиналы на текущий момент

«Локомотив» — «Трактор»

«Металлург» — «Автомобилист»

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Live Лев Лукин

В четвертьфинальных парах Кубка Гагарина сыграно по два матча, и пока всё проходит без интриги. «Трактор», «Локомотив», «Металлург» и «Автомобилист» пока неумолимо приближают к скорому отпуску московское «Динамо», «Авангард», «Спартак» и СКА, причём в трёх из четырёх случаях 2-0 в серии в пользу команд, начинавших на выезде. Очень интересно, так всё и продолжится, либо кто-то где-то сподобится на перелом ситуации?

Сегодня попробуют это сделать «Динамо» и «Авангард». «Ястребы» так вообще после поражения 0:7 уволили главного тренера Михаила Кравца, и в ярославской части серии выводить омскую команду будет Сергей Звягин. Посмотрим, как сработает шоковая терапия по-омски.

Ну а победителю регулярного чемпионата надо как-то решать свои проблемы, угадывать уже, наконец, с вратарём и побеждать вошедший в раж «Трактор» в Челябинске.

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