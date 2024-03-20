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Бывший тренер сборной России предположил, сколько голов Овечкин забьёт в текущем сезоне

Бывший тренер сборной России предположил, сколько голов Овечкин забьёт в текущем сезоне
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов предположил, сколько голов капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забьёт в текущем сезоне.

«В этом сезоне сколько Овечкин сможет забить? Я думаю, ну 30-то голов он забьёт. Ещё девять голов-то забьёт. А там уже, как появится реальный шанс дотянуться до рекорда Гретцки, я думаю, что он начнёт уже упираться ещё посильнее», — сказал Крикунов корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина 64 матча, в которых Овечкин забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. Благодаря победе над «Калгари» (5:2) «Кэпиталз» вошли в зону плей-офф. До конца регулярного чемпионата столичному клубу осталось провести 15 матчей.

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