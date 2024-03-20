«Вышли отдать душу и своё тело игре!» Защитник «Автомобилиста» — о победе над СКА

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв рассказал о гостевой победе над СКА (3:1) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

«Откуда такое спокойствие у команды независимо от статуса соперника, после победы над «Ак Барсом» никто не страшен? Не скажу, что Казань была прям страшна. С ребятами общались и просто вышли отдать душу и своё тело игре! Всё на победу! А от того, что получилось пройти Казань, есть понимание, что никто нам не страшен», — сказал Воробьёв в интервью Legalbet.

Напомним, в серии ведёт «Автомобилист» со счётом 2-0. Третий матч противостояния пройдёт 21 марта в Екатеринбурге.

Ранее бывший защитник СКА, а ныне эксперт Валерий Покровский оценил удаление нападающего армейского клуба Арсения Грицюка за блокировку вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина во второй встрече между командами в рамках серии Кубка Гагарина.