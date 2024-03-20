Экс-защитник СКА: был умышленный силовой приём против Грицюка. К судьям есть претензии

Бывший защитник СКА, а ныне эксперт Валерий Покровский оценил удаление нападающего армейского клуба Арсения Грицюка за блокировку вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина во второй встрече между командами в рамках серии Кубка Гагарина.

«Удаление Грицюка за блокировку Аликина? Несколько раз посмотрел повтор. Там не было удаления. Грицюк пытался проехать мимо Аликина, а защитник силовым приёмом сбил его на вратаря «Автомобилиста». Судьи не увидели, что это был умышленный силовой приём против Грицюка. Вины Арсения здесь нет абсолютно. К судьям есть определённые претензии», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.