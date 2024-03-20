Экс-игрок «Авангарда» ответил, стоит ли клубу вернуть Рябыкина на пост главного тренера

Бывший защитник «Авангарда», а ныне эксперт Валерий Покровский ответил на вопрос, стоит ли омскому клубу вернуть специалиста Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера.

«Стоит ли «Авангарду» вернуть Рябыкина в качестве главного тренера? Как вариант, почему бы и нет?» — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, накануне омский клуб уволил Михаила Кравца с поста главного тренера команды. «Авангард» в двух матчах серии плей-офф потерпел два поражения от «Локомотива» (0-2).

Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера «Витязя» 18 марта 2024 года. Рябыкин работал наставником «ястребов» в начале сезона-2022/2023. После его ухода пост занял Михаил Кравец.