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Экс-игрок «Авангарда» ответил, стоит ли клубу вернуть Рябыкина на пост главного тренера

Экс-игрок «Авангарда» ответил, стоит ли клубу вернуть Рябыкина на пост главного тренера
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Бывший защитник «Авангарда», а ныне эксперт Валерий Покровский ответил на вопрос, стоит ли омскому клубу вернуть специалиста Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера.

«Стоит ли «Авангарду» вернуть Рябыкина в качестве главного тренера? Как вариант, почему бы и нет?» — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, накануне омский клуб уволил Михаила Кравца с поста главного тренера команды. «Авангард» в двух матчах серии плей-офф потерпел два поражения от «Локомотива» (0-2).

Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера «Витязя» 18 марта 2024 года. Рябыкин работал наставником «ястребов» в начале сезона-2022/2023. После его ухода пост занял Михаил Кравец.

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