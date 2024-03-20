Щитов: СКА в Екатеринбурге будет на нервах, непонятно, как он справится с давлением

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от матчей серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА — «Автомобилист», которые пройдут в Екатеринбурге при счёте 2-0 в пользу команды с Урала.

«Автомобилист» прекрасно играет и ни в чём не уступает сопернику. Видно, что взрослые игроки очень хорошо готовы физически и тактически. Очень рад за эту команду. СКА должен зацепить хотя бы одну игру в Екатеринбурге. Непонятно, как сложится серия. Думаю, что петербуржцы будут на нервах. Наверняка, на них будет оказываться психологическое давление. Непонятно, как они с ним справятся. Безусловно, команде не хватает Никишина. Посмотрим, выручит ли Серебряков. Это интересная серия», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в серии ведёт «Автомобилист» со счётом 2-0. Третий матч противостояния пройдёт 21 марта в Екатеринбурге.

Ранее бывший защитник СКА, а ныне эксперт Валерий Покровский оценил удаление нападающего армейского клуба Арсения Грицюка за блокировку вратаря «Автомобилиста» Евгения Аликина во второй встрече между командами в рамках серии Кубка Гагарина.