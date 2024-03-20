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В минском «Динамо» рассказали о будущем Дмитрия Квартальнова в белорусском клубе

В минском «Динамо» рассказали о будущем Дмитрия Квартальнова в белорусском клубе
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Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий рассказал о будущем в клубе главного тренера Дмитрия Квартальнова. Специалист провёл первый сезон у руля белорусского клуба.

«У Дмитрия Вячеславовича контракт на три года по формуле 1+2. Мы проведём собрание, подведём итоги и будем двигаться дальше», — цитирует Каркоцкого пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» заняло восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф белорусский клуб в шести матчах уступил московскому «Динамо».

Квартальнов в сезоне-2015/2016 был признан лучшим тренером КХЛ. Специалист ни разу в своей карьере не выигрывал Кубок Гагарина.

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