А. Медведев — о Крисе Саймоне: один из лучших легионеров в истории КХЛ

Бывший президент КХЛ, председатель совета директоров СКА Александр Медведев поделился воспоминаниями о нападающем Крисе Саймоне. Бывший форвард клубов КХЛ и НХЛ совершил суицид в возрасте 52 лет.

«Крис Саймон в своём индейском племени мог зваться и Крис Чугунная Кувалда, и Саймон Лучше Не Подъезжай, но всё же самое подходящее, по-моему, для него – Крис Большое Сердце. Да, он был тафгай, умел драться и защитить своих ребят. Но при этом он любил и умел играть в хоккей, забивать голы и отдавать передачи.

Неслучайно, что он сыграл на Матче звёзд КХЛ. Улыбчивый и добродушный вне льда, бескомпромиссный и жёсткий на льду. По праву один из лучших легионеров в истории КХЛ, память о том, что в хоккей играют не мягкие игрушки», – цитирует Медведева ТАСС.

Саймон играл в КХЛ за подмосковный «Витязь», новокузнецкий «Металлург» и московское «Динамо». Крис провёл в КХЛ 174 матча и набрал 89 (43+46) очков. В НХЛ на счету канадца 782 матча и 305 (144+161) очков.