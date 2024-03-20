Кудашов — о блоках: у «Трактора» 26, у нас — 11. Вот вам показатель самоотверженности

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отметил преимущество соперника по заблокированным броскам в третьем матче серии с «Трактором» (2:3).

«Можно ли решить вопрос с вратарями до следующего матча? Подписания закончились. Вы это имеете в виду или что? (смеётся). Нет, уже предыдущий вопрос был почти такой же, и я сказал, что обсуждать игроков можно после серии, и вратарей в том числе. Да, не всё получается, и это естественно, потому что счёт такой в серии. И тут не бывает одного без другого. Чтобы выиграть плей-офф, надо всё собрать, и чтобы все играли надёжно, и чтобы коллектив был крепкий, и чтобы самоотверженность и самоотдача была.

Если взять сегодня статистику по блокированным броскам, то у «Трактора» 26, а у нас – 11. Вот вам показатель самоотверженности, и таких показателей очень много.

Почему не получается позиционное нападение? Я не скажу, что оно не получается. Не будет в плей-офф, тем более во второй стадии, уже такого доминирования одной или другой команды, поэтому периодически получалось, что то «Трактор» владел преимуществом, то мы владели. Это совершенно нормально, но остроты не хватает, и об этом я уже сказал», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.