Кудашов: зачем вам знать, как мы будем настраиваться и готовиться? Всё равно не скажу

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов не стал отвечать на вопрос о том, как будет настраивать команду на решающий четвёртый матч серии с «Трактором». Бело-голубые проиграли третий матч со счётом 2:3 и находятся в шаге от вылета из плей-офф.

«Как настроить команду при 0-3? Вот вам зачем это знать, как мы будем настраиваться и готовиться? Я же всё равно не скажу, что и как мы будем делать. Давайте отвечу дежурными словами. Нужно забыть эту игру, забыть счёт в серии, идти дальше и постараться выиграть следующую игру.

Только одна команда в истории КХЛ отыгралась с 0-3, и в ней тогда играл Илья Каблуков – поделится ли он секретом? Нет, ну что вы хотите услышать? Вы такой вопрос задали, на который и отвечать не надо. Вы рассказали историю. Отличная история», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.