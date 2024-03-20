Кудашов: у «Трактора» подбиралась команда на чемпионство. Это ни для кого не секрет

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что состав команды «Трактор» подбирался для завоевания Кубка Гагарина.

«До серии с «Динамо» соперника критиковали за игру в большинстве, а теперь они забивают в каждом матче – их заслуга или наша недоработка? Давайте всё по порядку. Ни в коем случае не могу ничего плохого сказать про «Трактор», потому что вы сами знаете, какие там исполнители. Команда в начале сезона у них подбиралась на чемпионство, и это ни для кого не секрет. Ребята опытные и мастеровитые, знают, как играть и добиваться результата. И то, что перед плей-офф встрепенулись и стали командой, это совершенно нормально. Взрослые команды так часто и поступают. Исполнители там есть, поэтому ничего удивительного в этом нет.

Но если они это делают, то всё равно и мы даём им это делать. Не так играем, как того хотелось бы. Раз за разом делаем, нельзя сказать, что это ошибки, но какие-то неправильные и неосознанные действия. Потом начинаем всё это смотреть, разбирать и понимаем, почему мы так сыграли, хотя планировали всё по-другому. Поэтому как-то всё логично и ровно идёт в этой серии. Всё ровно, но немного в не нашу пользу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.