Лихачёв и Чмыхов устроили яркую драку в третьем периоде матча «Локомотив» — «Авангард»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Идёт третий период — счёт 1:1.

В середине третьего периода в матче произошла драка между нападающим «Локомотива» Ярославом Лихачёвым и защитником «Авангарда» Артёмом Чмыховым. Потасовка началась после остановки игры у ворот гостей. Хоккеисты решили выяснить отношения на кулаках, несколько секунд пытались удержаться на ногах, но в конечном итоге оба оказались на льду. Оба хоккеиста получили по пять штрафных минут за драку.

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Напомним, текущий счёт в серии 2-0 в пользу ярославцев.