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Лихачёв и Чмыхов устроили яркую драку в третьем периоде матча «Локомотив» — «Авангард»

Лихачёв и Чмыхов устроили яркую драку в третьем периоде матча «Локомотив» — «Авангард»
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Идёт третий период — счёт 1:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Жафяров) – 09:42 (5x4)     1:1 Никулин (Рафиков, Алексеев) – 17:45 (5x4)     1:2 Буше (Спунер, Чистяков) – 62:20 (5x5)    

В середине третьего периода в матче произошла драка между нападающим «Локомотива» Ярославом Лихачёвым и защитником «Авангарда» Артёмом Чмыховым. Потасовка началась после остановки игры у ворот гостей. Хоккеисты решили выяснить отношения на кулаках, несколько секунд пытались удержаться на ногах, но в конечном итоге оба оказались на льду. Оба хоккеиста получили по пять штрафных минут за драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, текущий счёт в серии 2-0 в пользу ярославцев.

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