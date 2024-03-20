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Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
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«Авангард» оборвал «сухую» серию Исаева в плей-офф, длившуюся более 146 минут

«Авангард» оборвал «сухую» серию Исаева в плей-офф, длившуюся более 146 минут
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу омичей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
1 : 1
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Жафяров) – 09:42 (5x4)     1:1 Никулин (Рафиков, Алексеев) – 17:45 (5x4)    

На 10-й минуте матча счёт открыл защитник «Авангарда» Семён Чистяков, забросивший шайбу при игре в большинстве. Этот гол оборвал «сухую» серию вратаря «Локомотива» Даниила Исаева, которая составила 146 минут 22 секунды.

В текущем плей-офф Исаев пропустил 13 шайб за неполные восемь матчей с 93% отражённых бросков. В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги 24-летний голкипер провёл 49 матчей, в которых одержал 32 победы с 92,5% отражённых бросков.

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