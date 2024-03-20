«Авангард» оборвал «сухую» серию Исаева в плей-офф, длившуюся более 146 минут

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу омичей.

На 10-й минуте матча счёт открыл защитник «Авангарда» Семён Чистяков, забросивший шайбу при игре в большинстве. Этот гол оборвал «сухую» серию вратаря «Локомотива» Даниила Исаева, которая составила 146 минут 22 секунды.

В текущем плей-офф Исаев пропустил 13 шайб за неполные восемь матчей с 93% отражённых бросков. В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги 24-летний голкипер провёл 49 матчей, в которых одержал 32 победы с 92,5% отражённых бросков.