Никитин: «Локомотиву» не хватило злости в завершении. Хотели где-то болельщиков порадовать
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин посетовал на слабую реализацию моментов в третьем матче серии с «Авангардом» (1:2 ОТ). Ярославцы владели инициативой на протяжении большего времени матча и создали больше голевых моментов.
«Серия продолжается, готовимся к следующей игре. Не сдержали ведущую тройку «Авангарда» в овертайме? Тут, наверное, все компоненты: и утрата бдительности, и усталость. Мы с ними третью игру играем. Тут, так скажем, потеря концентрации, с этим свяжем. У нас сегодня не хватило злости в завершении моментов, вот и всё. Хотели мы болельщиков порадовать где-то, а надо радовать победами. Вот здесь недоработали», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Жафяров) – 09:42 (5x4) 1:1 Никулин (Рафиков, Алексеев) – 17:45 (5x4) 1:2 Буше (Спунер, Чистяков) – 62:20 (5x5)
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