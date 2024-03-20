«У нас, слава богу, все на местах». Реакция Никитина на увольнение Кравца из «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отреагировал на увольнение Михаила Кравца с поста главного тренера «Авангарда» после разгромного поражение во втором матче серии со счётом 0:7.

«Моя реакция на увольнение Кравца из «Авангарда»? Да я же не в «Авангарде» работаю, а в «Локомотиве». У нас, слава богу, все на местах, так что об этом не задумывался. Мы делали акцент не своей игре, нет смысла гадать, что изменится у соперника. Но, конечно, корректировки вносили», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В третьем матче серии «Авангард» одержал победу со счётом 2:1 в овертайме. Для исполняющего обязанности главного тренера Сергея Звягина эта победа стала первой во главе клуба КХЛ.