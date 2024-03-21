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Бригада голкиперов «Торонто», куда входит Самсонов, оформила клубный рекорд в этом сезоне

Бригада голкиперов «Торонто», куда входит Самсонов, оформила клубный рекорд в этом сезоне
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Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).

Ворота «Торонто» в этом матче защищал американский вратарь Джозеф Уолл, который совершил 18 сейвов и одержал 10-ю победу в нынешнем сезоне. Таким образом, впервые в истории «кленовых листьев» сразу три вратаря команды в одном регулярном чемпионате достигли отметки в 10 побед.

Больше всех матчей в нынешнем сезоне среди голкиперов «Мэйпл Лифс» выиграл россиянин Илья Самсонов (18), 11 раз побеждал канадец Мартин Джонс, 10 раз — американец Уолл. Таким образом бригада голкиперов «Торонто», куда входит Самсонов, оформила клубный рекорд в этом сезоне.

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