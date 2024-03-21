Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Седых волос немного меньше». Эдмундсон сравнил Овечкина и Мэттьюса

«Седых волос немного меньше». Эдмундсон сравнил Овечкина и Мэттьюса
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Торонто» Джоэль Эдмундсон ответил на вопрос, есть ли у нападающего Остона Мэттьюса какое-то сходство со своим бывшим партнёром по команде капитаном «Кэпиталз» Александром Овечкиным. В прошлом сезоне Эдмундсон выступал за «Вашингтон».

«Да. Может, у Мэттьюса седых волос немного меньше (смеётся). Они оба очень много работают и получают удовольствие от игры», — цитирует Эдмундсона пресс-служба клуба.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 845 шайб в 1412 матчах. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории лиги. В нынешнем сезоне Остону удалось провести уже 16 матчей, в которых он забивал больше одного гола за игру. Это новый рекорд за один сезон среди действующих игроков лиги, а также для XXI века.

Материалы по теме
Мэттьюс: Овечкин — величайший снайпер всех времён, всегда здорово играть против него
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android