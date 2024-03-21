«Седых волос немного меньше». Эдмундсон сравнил Овечкина и Мэттьюса

Защитник «Торонто» Джоэль Эдмундсон ответил на вопрос, есть ли у нападающего Остона Мэттьюса какое-то сходство со своим бывшим партнёром по команде капитаном «Кэпиталз» Александром Овечкиным. В прошлом сезоне Эдмундсон выступал за «Вашингтон».

«Да. Может, у Мэттьюса седых волос немного меньше (смеётся). Они оба очень много работают и получают удовольствие от игры», — цитирует Эдмундсона пресс-служба клуба.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 845 шайб в 1412 матчах. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории лиги. В нынешнем сезоне Остону удалось провести уже 16 матчей, в которых он забивал больше одного гола за игру. Это новый рекорд за один сезон среди действующих игроков лиги, а также для XXI века.