«В «Витязе» ему не дали шанса. Он ещё докажет свою компетентность». Покровский о Рябыкине

Бывший защитник ряда клубов КХЛ, а ныне эксперт Валерий Покровский высказался о работе главного тренера Дмитрия Рябыкина.

«Витязь» не стал продлевать контракт с Дмитрием Рябыкиным? Считаю, что это неправильно. Дмитрий — молодой и перспективный тренер с огромным игровым опытом не только в «Авангарде», но и в «Динамо» и в сборной России. Почему-то ему даже не дали шанса. Дали команду, которая была внизу турнирной таблицы, — что с ней можно было сделать с таким бюджетом? Не было звёздных хоккеистов, к которым можно было бы предъявить претензии. Все ребята показали свой максимум. То, что Дмитрию не дали поработать с командой, — большая ошибка. У него ещё будет возможность. Он докажет, что является компетентным тренером, и его ещё не оценили по достоинству», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.